Косачев рассказал, когда на себе ощутил угрозы, которые несет нацизм Косачев поделился эпизодом, когда впервые лично столкнулся с нацизмом

Москва2 мая Вести.Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев поделился эпизодом, когда впервые на себе ощутил угрозы, которые несет в себе идеология нацизма. Подробно об этом он рассказал в фильме Андрея Старикова "День Победы в Прибалтике. Вчера, сегодня, завтра".

В 2000-х годах правительство Эстонии единогласно решило перенести военный монумент с холма Тынисмяги на военное кладбище при действующем двустороннем соглашении о сохранности воинских мемориалов. Будучи депутатом Госдумы, Косачев предложил послу Эстонии церемониальный перенос памятника — с военными почестями, салютом и гарантией дальнейшего почитания.

Говорю: "Скажите, пожалуйста, мы понимаем, что все идет к насильственному переносу памятника, а если мы с вами договоримся, что памятник будет перенесен? Давайте тогда вы его перенесете на более удобное место, договорившись с нами и при условии воздания всех почестей под военный оркестр, салют и с пониманием того, что памятник переносится не потому, что он неправильный, а потому, что он должен стоять на другом месте и точно так же охраняться и почитаться" приводит свои слова Косачев

Сенатор поделился, что ни с кем не советовался по поводу решения, и посол подтвердил возможность такого сценария.

Посол Эстонии потом ко мне возвращается и говорит: "Мы поговорили с властями. Это возможный вариант, если вы его официализируете". Я это высказывал как свою личную точку зрения, но не успел я начать работать, как "ура-патриоты", я их поименно всех помню, тут же эту информацию слили в печать продолжил он

Тогда, по словам сенатора, его обвинили в предательстве национальных интересов и сорвали подобную договоренность.

После чего этот памятник был [перенесен] уже без всяких почестей… Я не знаю, может быть, и с эстонской стороны те "ура-патриоты" точно так же бы возразили и все сорвали, но была возможность чуть-чуть сблизить наши позиции и, во всяком случае, не дать в обиду память тех, кому был поставлен этот памятник… Вот тогда я впервые ощутил на себе все угрозы, которые несет в себе нацификация — в данном случае Эстония, героизация нацистов, отрицание подвига красноармейцев заключил Косачев

В августе 2022 года Эстония ограничила россиянам выдачу виз и въезд. В МИД страны объяснили это тем, что Россия не должна иметь "возможности продолжать нормальную международную жизнь на уровне своих граждан".