Москва24 апр Вести.Бывший вратарь хоккейной сборной Латвии Янис Калниньш оказался в центре скандала. Экс-голкипера хабаровского "Амура" хотят лишить тренерской лицензии.

Как сообщает портал LSM со ссылкой на заявления руководства Латвийского совета спортивных федераций, в стране планируют ужесточить требования к спортивным специалистам, ранее выступавшим в России.

Инициатором новых правил оказался глава LSFP Владимир Штейнбергс, проинформировавший общественность о подготовке поправок в правила кабмина. Речь идет о возможности отзыва тренерских сертификатов из-за нарушения этических норм. Функционер предельно жестко высказался о Калниньше, напомнив о его выступлении в КХЛ.

Человек, добровольно выступавший за клуб из страны-агрессора, не может обучать наших детей отметил Штейнбергс

Калниньш выступал за хабаровский клуб с 2022 по 2024 год. В 2022 году он защищал цвета национальной команды на Олимпийских играх в Пекине. После подписание контракта с "Амуром" вратарь был отстранен от выступлений за сборную Латвии.