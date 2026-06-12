Бывший тренер сборной РФ по хоккею "прошелся" по главам западных федераций Экс-тренер сборной РФ Крикунов: федерации хоккея Европы пляшут под чужую дудку

Москва12 июн Вести.Руководители европейских хоккейных федераций не хотят вникать в причины украинского конфликта, слушая директивы извне, и поэтому выступают против возвращения сборной РФ на международную арену, считает бывший главный тренер российской национальной команды Владимир Крикунов.

С таким утверждением он выступил, комментируя позицию федераций хоккея Швеции, Чехии и Финляндии, высказавшихся против допуска российской команды к международным турнирам.

Меня уже ничего не удивляет. Руководители этих федераций хотя бы чуть-чуть вникли в суть проблемы, а они просто пляшут под чужую дудку приводит РИА Новости слова Крикунова

Он напомнил, что восемь лет украинская армия обстреливала Донбасс, а совсем недавно нанесла удар по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике, жертвами которого стал 21 человек.

А они после этого [главы федераций Европы] все равно оправдывают действия Украины. Что о них теперь говорить, как это вообще можно оправдать? возмутился экс-наставник сборной РФ

В мае дисциплинарный орган Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона‑2026/27. При этом в совете отметили, что это не означает автоматической реинтеграции россиян.