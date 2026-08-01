Москва1 авгВести.Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскритиковал Международную федерацию хоккея (IIHF) после решения продлить отстранение сборной России на сезон-2026/27. Соответствующее заявление бывший чешский голкипер опубликовал в социальной сети X.
30 июля IIHF объявила о продлении отстранения российских хоккеистов, объяснив это сохраняющимися опасениями, связанными с "безопасностью и неподкупностью в спорте".
"Из соображений безопасности"! Это настолько отвратительная ложь от IIHF, что все это превращается в полный фарс и во многом теряет смысл. Люди в организации, включая нашего представителя, — трусынаписал Гашек
Российские и белорусские сборные отстранены от турниров под эгидой IIHF с февраля 2022 года.