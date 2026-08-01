Гашек назвал IIHF трусами после решения по российским хоккеистам Гашек раскритиковал IIHF после продления отстранения сборной России

Москва1 авг Вести.Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскритиковал Международную федерацию хоккея (IIHF) после решения продлить отстранение сборной России на сезон-2026/27. Соответствующее заявление бывший чешский голкипер опубликовал в социальной сети X.

30 июля IIHF объявила о продлении отстранения российских хоккеистов, объяснив это сохраняющимися опасениями, связанными с "безопасностью и неподкупностью в спорте".

"Из соображений безопасности"! Это настолько отвратительная ложь от IIHF, что все это превращается в полный фарс и во многом теряет смысл. Люди в организации, включая нашего представителя, — трусы написал Гашек

Российские и белорусские сборные отстранены от турниров под эгидой IIHF с февраля 2022 года.