Федерация хоккея Украины обжалует решение IIHF о допуске спортсменов Белоруссии Федерация хоккея Украины оспорит решение IIHF о допуске белорусских спортсменов

Москва30 мая Вести.Федерация хоккея Украины сообщила о подготовке апелляции на решение Международной федерации хоккея (IIHF) допустить юниорские и женские сборные Белоруссии на международные турниры. Об этом заявил президент украинской федерации Сергей Мазур.

По его словам, для Украины позиция международной федерации является неприемлемой.

Федерация хоккея Украины решительно осуждает такое решение IIHF. … Мы готовим апелляцию и будем продолжать отстаивать справедливые решения написал Мазур в соцсети Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России как экстремистская)

28 мая Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27.