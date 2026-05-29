Москва29 мая Вести.Представители европейских стран будут сопротивляться возвращению сборной России по хоккею, заявила ИС "Вести" спортивный обозреватель Виктория Колосова.

Ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных РФ к соревнованиям сезона-2026/27. Решения по допуску российских команд к участию в будущих международных соревнованиях будут приниматься в индивидуальном порядке.

Давайте посмотрим на то, кто играет главенствующую роль на международной арене в хоккее - это шведы, финны, словаки, чехи. Положа руку на сердце, хотят ли они все возвращения сборной России, даже если спортсмены хотят? Именно в этих странах, мне кажется, очевидно, не хотят. Даже если хотят спортсмены, руководство этих стран придерживается совсем другого мнения на сей счет. И они будут стоять до последнего заявила Колосова

По ее мнению, несмотря на то, что решение IIHF звучит обнадеживающе, допуск взрослых команд к международным соревнованиям может произойти нескоро.

Ранее Федерация хоккея России заявила, что аннулирование недопуска для российских хоккеистов не означает их моментального возвращения в турниры IIHF.