Плющев: российские хоккеисты могут вернуться на турниры в сезоне 2027/2028

Москва28 мая Вести.Российские хоккеисты могут вернуться на международные турниры с сезона 2027/2028. Такое предположение сделал бывший тренер сборной РФ по хоккею Владимир Плющев.

Такое предположение он сделал в комментарии NEWS.ru, комментируя решение дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (IIHF) об аннулировании недопуска российских сборных к соревнованиям сезона-2026/27.

Это решение, по словам Плющева, дает надежду на пересмотр санкций в отношении российских спортсменов.

Но я не уверен, что нас допустят со следующего сезона. Календарь уже, наверное, сверстан. Скорее всего, это произойдет в сезоне 2027/2028. Заканчиваются глупости в отношении российских и белорусских хоккеистов, принятые карликовыми хоккейными государствами, типа стран Балтии, Польши и прочими сказал Плющев

В Федерации хоккея России, говоря о решении IIHF, подчеркнули, что это не означает автоматического возвращения команд на международные турниры. Как пояснили в пресс-службе ФХР, аннулирование не означает моментального возвращения сборных РФ в турниры IIHF, решение о возвращении российских команд будет приниматься на основании регламента Международной федерации хоккея.