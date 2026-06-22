Адиев после скандала с отстранением досрочно расторг контракт с "МЛ Витебск" Тренер Адиев расторг контракт с "МЛ Витебск" из-за оскорбительных действий клуба

Москва22 июн Вести.Российский тренер Магомед Адиев досрочно расторг контракт с белорусским футбольным клубом "МЛ Витебск" из-за оскорбительных действий клуба в его отношении. Это следует из сообщения в Telegram-канале правовой компании "Алетейя", которая представляет интересы Адиева.

"МЛ Витебск" 16 июня отстранил Адиева, а также его помощника Филиппа Соколинского от тренировок с командой. Что стало причиной такого решения не сообщалось. В понедельник, 22 июня, в клуб было направлено уведомление о расторжении контракта по уважительной причине в связи с виновными действиями клуба.

Продолжение трудовых отношений между Адиевым и клубом стало невозможным в результате неправомерных и оскорбительных действий клуба в отношении тренера, направленных на создание невыносимых условий работы и принуждение Адиева к расторжению контракта, изменение его условий, в том числе трудовых функций и обязанностей говорится в сообщении

Незаконные действия клуба, как следует из сообщения, проявлялись в отстранении тренера от исполнения трудовых обязанностей и направлении его в служебную командировку в расположение резервной команды.

Адиев в воскресенье был отстранен от участия в матче против "Минска". Тренера уведомили об этом, а также запретил ему находиться в технической зоне, на скамейке запасных, в раздевалке команды и иных служебных помещениях. Адиеву определили место на трибуне для просмотра и анализа матча. После этого его командировали в Витебск, чем, как следует из сообщения, "клуб лишь подтвердил свое негативное отношение к Адиеву".

Абсолютно намеренное хамское и неприемлемое поведение руководства клуба по отношению к Адиеву стало последней каплей в чаше терпения российского специалиста и, несмотря на готовность мирного урегулирования ситуации и поиск путей ее конструктивного разрешения, ... было принято вынужденное решение о досрочном прекращении отношений с клубом и разрыве контракта по уважительной причине указано в сообщении

Сейчас представители тренера готовят заявление в палату по статусу игроков Международной федерации футбола (ФИФА). Они намерены требовать признания уважительности причин увольнения и взыскания с "МЛ Витебск" компенсации за досрочное расторжение контракта.