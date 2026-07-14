Эстония пытается добиться от ЕС запрета на финансирование МОК из-за РФ

Эстония призвала ЕС лишить финансирования некоторые спорторганизации Эстония пытается добиться от ЕС запрета на финансирование МОК из-за РФ

Москва14 июл Вести.Эстония вместе со странами-партнерами призывает Евросоюз перестать финансировать спортивные организации, снимающие ограничения с российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

В первую очередь Таллин намерен лишить средств Международный олимпийский комитет (МОК), который ранее временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отметил старые рекомендации об ограничениях в отношении россиян. Соответствующее заявление будет представлено еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу.

В заявлении содержится призыв исключить МОК и ряд других спортивных организаций, включая Международную федерацию фехтования (FIE) и Всемирную федерацию водных видов спорта (World Aquatics)… из программ финансирования ЕС говорится в сообщении

В предложении также содержится инициатива об ограничении участия этих организаций в будущих обсуждениях и мероприятиях, посвященных развитию спорта.