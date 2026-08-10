Евсеев: футболисты "Динамо" Махачкала готовы на поле рвать и метать "Эйфории нет": Евсеев об успешном старте "Динамо" Махачкала в новом сезоне РПЛ

Москва10 авг Вести.В футбольном клубе "Динамо" Махачкала у игроков "нет никакой эйфории" относительно успешного старта в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). "Настраивать" команду не нужно: футболисты готовы на поле рвать и метать, заявил ИС "Вести" главный тренер команды Вадим Евсеев.

На старте сезона-2026/2027 РПЛ (после двух туров) махачкалинскому клубу удалось на время возглавить турнирную таблицу: в матче 1-го тура был обыгран воронежский "Факел" (2:1), во 2-м туре клуб из Дагестана оказался сильнее московского "Локомотива" (2:1).

Никакой эйфории нет. Понятно, что никто не ожидал такого результата. Не надо настраивать команду. Они [футболисты] сами выходят, они готовы на поле рвать и метать. Наверное, это ментальность дагестанского народа. У них в крови это: если соревнуешься, то на все сто процентов… В конце [прошлого] сезона я им говорил: бороться за стыки намного тяжелее, чем играть за первое место сказал Евсеев

В футболе результат не всегда предсказуем. Тем не менее, работа в ФК "Динамо" Махачкала будет идти в полную силу, добавил он.