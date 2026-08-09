Московское "Динамо" обыграло махачкалинское "Динамо" со счетом 3:1 в матче РПЛ Сандро Шварц одержал первую победу после возвращения в московское "Динамо"

Москва9 авг Вести.Московское "Динамо" одержало первую победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв на своем поле одноклубников из Махачкалы со счетом 3:1. Встреча третьего тура прошла на "ВТБ-Арене".

В составе победителей голами отметились Тимофей Маринкин, Дмитрий Скопинцев и Антон Миранчук, причем для Маринкина этот мяч стал дебютным за основу. Единственный гол за махачкалинский клуб забил Гамид Агаларов. Для подопечных Сандро Шварца этот успех стал первым после ничьей и поражения в стартовых турах. Клуб из Дагестана, напротив, потерпел первое поражение в сезоне.

По итогам тура махачкалинское "Динамо" с шестью очками занимает 5-е место, московское "Динамо" с четырьмя баллами поднялось на 8-ю строчку. В следующем туре 16 августа москвичи сыграют в Санкт-Петербурге с "Зенитом", а махачкалинцы отправятся в гости к "Крыльям Советов".