Московское "Динамо" забило пять мячей в ворота футбольного ЦСКА Футболисты московского "Динамо" победили ЦСКА со счетом 5:2

Москва18 июл Вести.На "ВТБ-Арене" завершилась товарищеская встреча между московскими "Динамо" и ЦСКА. Бело-голубые разгромили армейцев со счетом 5:2.

В составе победителей мячи забили Дэвид Рикардо (5-я минута), Даниил Фомин (12-я), Константин Тюкавин (20-я), Бителло (31-я) и Даниил Глебов (90+3). У красно-синих голами отметились Жоао Виктор (35-я) и Энрике Кармо (84-я).

Изначально матч должен был пройти в рамках международного турнира. Однако бразильский "Ботафого" решил пропустить соревнования, не приехав в Москву из-за внутренних проблем.

В первом матче чемпионата России по футболу нового сезона ЦСКА дома сыграет 24 июля с калининградской "Балтикой", а "Динамо" на следующий день на своем поле встретится с самарскими "Крыльями Советов".