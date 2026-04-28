Московское "Динамо" победило в чемпионате России по волейболу

Волейболисты московского "Динамо" стали пятикратными чемпионами России Московское "Динамо" победило в чемпионате России по волейболу

Москва28 апр Вести.Волейболисты московского "Динамо" обыграли казанский "Зенит" в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата России и стали победителями турнира со счетом 3:0.

По итогам турнира "Динамо" заняло первое место, "Зенит" стал серебряным призером.

Для столичного "Динамо" это пятый титул чемпиона России. Ранее "Динамо" становилось победителем в 2006 году, 2008 году, 2021 году и 2022 году.

Между тем московский клуб завоевал бронзу женского чемпионата России по волейболу. В третьем матче серии за третье место волейболистки "Динамо" одержали победу над командой "Уралочка-НТМК" из Свердловской области.