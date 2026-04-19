Москва19 апр Вести.Московское "Динамо" заняло первое место по показателю чистой прибыли среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отчетности клубов.

Чистая прибыль столичного "Динамо" в 2025 году составила 1,25 млрд рублей, что на 264,3% больше, чем в прошлом году (343 млн рублей). В тройку самых прибыльных клубов также вошли петербургский "Зенит" и действующий чемпион России "Краснодар" с чистой прибылью в 1,22 млрд и 839,7 млн рублей соответственно.

Прибыль в 2025 году также принесли футбольные клубы ЦСКА (653,7 млн рублей), махачкалинское "Динамо" (566,6 млн рублей), "Ростов" (413,2 млн рублей), калининградская "Балтика" (309,8 млн рублей), казанский "Рубин" (131,8 млн рублей) и тольяттинский "Акрон" (15,1 млн рублей).

17 апреля сообщалось, что у РПЛ сменился титульный спонсор. С сезона-2026/27 им станет Альфа-банк. Соглашение рассчитано на четыре года.