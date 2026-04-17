Москва17 апр Вести.Титульным партнером Российской премьер-лиги (РПЛ) с сезона-2026/27 станет Альфа-банк. Об этом сообщила пресс-служба турнира. Соглашение между сторонами рассчитано на четыре года.

Как заявил президент турнира Александр Алаев, сотрудничество сделает бренд РПЛ еще сильнее, а чемпионат - зрелищнее за счет ярких совместных активаций.

У нас есть опыт взаимодействия с Альфа-банком, и на примере конкретной работы убедились, что наши амбиции, ценности и взгляды на развитие совпадают говорится в заявлении

С 2022 года титульным партнером РПЛ является платежная система "Мир", контракт с которой завершится по окончании нынешнего сезона.

Старт сезона-2026/27 запланирован на 26 июля.