РФС: матч за Суперкубок России по футболу пройдет 18 июля

Москва15 апр Вести.Матч за Суперкубок России по футболу пройдет 18 июля, сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

Там уточнили, что бюро исполкома РФС утвердило график сезона-2026/27​​​.

Так, новый футбольный сезон в России стартует 18 июля. На 26 июля запланирован старт нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), а 6 июня 2027 года пройдет Суперфинал Кубка России.

