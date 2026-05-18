В межрегиональном этапе "Локобол - РЖД" сформированы 8 групп участников В Ессентуках сформированы 8 групп межрегионального этапа "Локобол - РЖД"

Москва18 мая Вести.После проведения жеребьевки среди участников турнира "Локобол – РЖД – 2026" в Ессентуках сформированы 8 групп межрегионального этапа. Подробности сообщаются на сайте Всероссийского футбольного турнира.

Уже совсем скоро в борьбу вступят 24 команды из разных регионов страны. Даты проведения этапа: 19-21 мая говорится в сообщении

Участников ждут яркие матчи и борьба за выход в следующую стадию турнира. Суперфинал пройдет в Москве с 30 июля по 2 августа 2026 года.

20-й сезон турнира "Локобол – РЖД – 2026" стартовал по всей стране 26 апреля. Это один из крупнейших проектов в системе массового детского спорта. В числе организаторов соревнований - Российский футбольный союз, РФСО "Локомотив", Детская футбольная лига им. В. Горлова и ФК "Локомотив".

Турнир объединяет команды спортивных школ, академий и клубов в разных регионах страны и проводится при участии профильных спортивных организаций.