Этап футбольного турнира "Локобол – РЖД" пройдет в Петрозаводске Этап футбольного турнира "Локобол – РЖД" пройдет в Петрозаводске с 25 по 27 мая

Москва18 мая Вести.Этап 20-го сезона всероссийского футбольного турнира "Локобол – РЖД" пройдет в Петрозаводске с 25 по 27 мая на стадионе "Юность". Об этом сообщила администрация Петрозаводского городского округа.

Соревнования пройдут с 25 по 27 мая на стадионе "Юность"… Участие [примут] спортсмены объединения федераций футбола "Северо-Запад" и Санкт-Петербурга. Всего в рамках этапа встретятся 16 команд мальчиков 2014–2015 гг. р. говорится в сообщении, опубликованном в сообществе администрации в соцсети "Вконтакте"

Организаторами события выступят российское физкультурно-спортивное общество "Локомотив", Российский футбольный союз, Детская футбольная лига им. Виктора Горлова и футбольный клуб "Локомотив".

"Локобол – РЖД" — это один из масштабных международных фестивалей детских футбольных команд, ориентированный на мальчиков и девочек в возрасте до 12 лет. Проект проводится ежегодно с 2007 года.