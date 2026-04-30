Мутко: прибыль ДОМ.РФ за первый квартал 2026 года выросла до 28,5 млрд рублей

Мутко сообщил о росте прибыли ДОМ.РФ за первый квартал 2026 г. до 28,5 млрд руб. Мутко: прибыль ДОМ.РФ за первый квартал 2026 года выросла до 28,5 млрд рублей

Москва30 апр Вести.Прибыль ДОМ.РФ за первый квартал 2026 года выросла почти в 2,5 раза, достигнув 28,5 млрд рублей, сообщил в интервью ИС "Вести" гендиректор ПАО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

По его словам, ДОМ.РФ развивается уверенно, учитывая данные за первый квартал текущего года.

Сегодня раскрыли отчетность за первый квартал, прибыль выросла практически в 2,5 раза, стало 28,5 млрд рублей. Это для компании очень большие цифры. И за счет чего? Конечно, за счет развития практически всех основных сегментов бизнеса. Мы за первый квартал нарастили долю проектного финансирования практически на 300 млрд отметил Мутко

Ранее стало известно, что банковский сектор внес наибольший вклад в рост прибыли ДОМ.РФ в 2025 году.