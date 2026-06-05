Мутко раскрыл стратегию развития ДОМ.РФ на ближайшие пять лет Мутко рассказал о планах увеличить прибыль ДОМ.РФ до 100 миллиардов рублей

Москва5 июн Вести.В ближайшие пять лет, до 2030 года, планируется довести прибыль ДОМ.РФ до 100 миллиардов рублей. Из них 50% будет направляться на дивиденды. Об этом генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что согласно документу, принятому в конце 2025 года, прибыль компании должна расти на 20-25 % ежегодно.

Мы видим, что, конечно, в этом году мы сможем сохранить эти темпы развития. Думаю, что преодолеем уже отметку 100 миллиардов рублей, если сегодня хорошая будет дивиденция на акцию заявил Мутко

Помимо этого, компанией принято решение, что 50% будет направляться на дивиденды.

Но самое главное, по нашей стратегии мы приняли решение, что в ближайшие годы, до 2030 года, 50% будет направляться на дивиденды. Это значит и выплаты нашему главному акционеру - государству и тем инвесторам, которые вложились в наши дома. И доходность в среднем, конечно, будет двухзначная на нашу акцию добавил он

Также он отметил, что по итогам 2025 года компания выходит с предложением для акционерного собрания заплатить 50% акции по итогам 2025 года. Аналогичные планы есть на 2026 год.