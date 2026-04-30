Москва30 апр Вести.Вопрос о выплатах дивидендов ДОМ.РФ является решенным, заявил ИС "Вести" гендиректор ПАО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко в кулуарах мероприятия "Креативная экономика Кавказа: новые точки роста".

Дивиденды — это вопрос уже решенный. Мы определили, 30 июня будет годовое собрание, совет директоров принял решение рекомендовать выплатить 50% от прибыли [по итогам 2025-го года]. В прошлом году прибыль была 88 млрд, 44 млрд мы выплатим в качестве дивидендов. Это где-то 246 рублей на акцию, в районе 11% доходность будет. Она очень приличная. И я думаю, что это входит там в пятерку, может, в десятку, в общем-то, самых эффективных и выгодных вложений инвесторов