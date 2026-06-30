Акционеры ДОМ.РФ утвердили дивиденды за 2025 год в размере 246,88 рубля на акцию

Акционеры ДОМ.РФ утвердили дивиденды за 2025 год Акционеры ДОМ.РФ утвердили дивиденды за 2025 год в размере 246,88 рубля на акцию

Москва30 июн Вести.Собрание акционеров ДОМ.РФ приняло решение о выплате дивидендов по итогам 2025 года в размере 246,88 рубля на акцию​​​. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что на выплаты будет направлено 50% от чистой прибыли компании.

Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "ДОМ.РФ" по результатам 2025 года 44 410 926 699,84 рубля, что составляет 50,07% от скорректированной чистой прибыли ПАО "ДОМ.РФ" говорится в заявлении

Уточняется, что размер дивиденда на одну акцию определен в размере 246,88 рубля.

Ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал, что прибыль компании в течение прошлого года выросла на 30%.