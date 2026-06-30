Москва30 июнВести.Собрание акционеров ДОМ.РФ приняло решение о выплате дивидендов по итогам 2025 года в размере 246,88 рубля на акцию. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что на выплаты будет направлено 50% от чистой прибыли компании.
Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "ДОМ.РФ" по результатам 2025 года 44 410 926 699,84 рубля, что составляет 50,07% от скорректированной чистой прибыли ПАО "ДОМ.РФ"говорится в заявлении
Уточняется, что размер дивиденда на одну акцию определен в размере 246,88 рубля.
Ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал, что прибыль компании в течение прошлого года выросла на 30%.