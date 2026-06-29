"Аэрофлот" направит 21 млрд рублей на выплату двидидендов за 2025 год

"Аэрофлот" одобрил выплату дивидендов за 2025 год на сумму 21 млрд рублей "Аэрофлот" направит 21 млрд рублей на выплату двидидендов за 2025 год

Москва29 июн Вести.Во время годового собрания акционеров "Аэрофлота" было принято решение поддержать рекомендацию совета директоров и направить 21 млрд рублей на выплату дивидендов за 2025 год. Об этом пишет ТАСС.

Список лиц, которые могут претендовать на выплаты, появится 17 июля 2026 года. Дивиденды будут рассчитываться по цене 5,29 рубля на обыкновенную акцию. В прошлом году "Аэрофлот" на выплаты направил 20,95 млрд рублей. Тогда дивиденды рассчитывались исходя из 5,27 рубля на акцию.

Согласно информации "Интерфакса", компания согласовала вознаграждение членам совета директоров за 2025-2026 корпоративный год. Общая сумма составит 50,34 миллиона рублей. Наибольшее вознаграждение предназначается для советника аппарата управления "Сибура" Игоря Каменского – 11,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что группа "Аэрофлот" планирует потратить порядка 100 миллионов долларов на завершение процесса страхового урегулирования по шести воздушным судам.