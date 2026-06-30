Москва30 июнВести.Акционеры ВТБ утвердили выплату дивидендов за 2025 год в размере 125,5 миллиарда рублей, что соответствует 25% от чистой прибыли банка по МСФО. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин журналистам по итогам собрания.
Решение было принято в рамках годового собрания, сообщает ТАСС.
Были одобрены все пункты повестки дня. Наверное, из более интересующих – были одобрены дивиденды. Выплата 25% от чистой прибыли, что составляет более 125 миллиарда рублейсказал глава ВТБ
Помимо утверждения дивидендов, акционеры также проголосовали за новый состав наблюдательного совета ВТБ и одобрили дополнительную эмиссию акций от 314 миллиардов рублей.
Ранее акционеры Сбербанка утвердили выплату рекордных дивидендов за 2025 год. Их размер составит 850,2 миллиарда рублей, или 37,64 рубля на обыкновенную и привилегированную акции.