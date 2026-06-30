ВТБ направит 25% прибыли по МСФО за 2025 год на выплату дивидендов

Акционеры ВТБ одобрили дивиденды на 125,5 млрд рублей ВТБ направит 25% прибыли по МСФО за 2025 год на выплату дивидендов

Москва30 июн Вести.Акционеры ВТБ утвердили выплату дивидендов за 2025 год в размере 125,5 миллиарда рублей, что соответствует 25% от чистой прибыли банка по МСФО. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин журналистам по итогам собрания.

Решение было принято в рамках годового собрания, сообщает ТАСС.

Были одобрены все пункты повестки дня. Наверное, из более интересующих – были одобрены дивиденды. Выплата 25% от чистой прибыли, что составляет более 125 миллиарда рублей сказал глава ВТБ

Помимо утверждения дивидендов, акционеры также проголосовали за новый состав наблюдательного совета ВТБ и одобрили дополнительную эмиссию акций от 314 миллиардов рублей.

Ранее акционеры Сбербанка утвердили выплату рекордных дивидендов за 2025 год. Их размер составит 850,2 миллиарда рублей, или 37,64 рубля на обыкновенную и привилегированную акции.