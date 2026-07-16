Акции ВТБ упали на 6% в ходе торгов на Мосбирже

Акции ВТБ упали до исторического минимума Акции ВТБ упали на 6% в ходе торгов на Мосбирже

Москва16 июл Вести.В ходе торгов на Мосбирже 16 июля акции ВТБ (MOEX: VTBR) упали на 6% и достигли исторического минимума – 57,8 руб.

Как сообщает "Интерфакс", падение ценных бумаг ВТБ связано с общей слабостью российского фондового рынка, а также с корпоративными историями банка.

Наблюдательный совет ВТБ ранее рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды лишь 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год.

Кроме того, было предложено утвердить допэмиссию в размере до 6,2 млрд акций.

30 июня акционеры ВТБ утвердили выплату дивидендов за 2025 год в размере 125,5 миллиарда рублей.

В этот же день в интервью ИС "Вести" глава организации Андрей Костин заявил, что банки, как и весь бизнес в России, должны быть социально ответственными.