Москва16 июлВести.В ходе торгов на Мосбирже 16 июля акции ВТБ (MOEX: VTBR) упали на 6% и достигли исторического минимума – 57,8 руб.
Как сообщает "Интерфакс", падение ценных бумаг ВТБ связано с общей слабостью российского фондового рынка, а также с корпоративными историями банка.
Наблюдательный совет ВТБ ранее рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды лишь 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год.
Кроме того, было предложено утвердить допэмиссию в размере до 6,2 млрд акций.
30 июня акционеры ВТБ утвердили выплату дивидендов за 2025 год в размере 125,5 миллиарда рублей.
В этот же день в интервью ИС "Вести" глава организации Андрей Костин заявил, что банки, как и весь бизнес в России, должны быть социально ответственными.