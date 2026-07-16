Индекс Мосбиржи опустился к уровням октября 2022 года

Индекс МосБиржи обновил минимум с октября 2022 года Индекс Мосбиржи опустился к уровням октября 2022 года

Москва16 июл Вести.Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 16 июля снизился на 4,24%, до 2022,27 пункта. Это падение стало самым сильным с 26 сентября 2022 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2022,27 пункта (-4,2%), индекс РТС - 813,43 пункта (-4,7%).

Из индексных акций лидерами падения выступили бумаги "ВК" (-12,7%), "Полюса" (-10,6%) и упавшие после отсечек на бирже годовых дивидендов бумаги "Совкомфлота" (-8,3%, до 64,47 рубля; выплаты 4,87 руб./акция) и "Сургутнефтегаза" (-11,1%, до 13,59 рубля; -3,2% "префы"; выплаты 0,85 руб. на акцию каждого типа).

Также подешевели акции "Русала" (-10%), "Русагро" (-7,2%), "Татнефти" (-6,4%), ВТБ (-6,2%), АФК "Система" (-6,1%), "Газпрома" (-5,6%), "Эн+ груп" (-5,4%), "Интер РАО" (-5,3%), "Транснефти" (-4,8%), "ЛУКОЙЛа" (-4,5%), "Норникеля" (-4,5%), "Группы компаний ПИК" (-4,2%), "ФосАгро" (-4,1%), "Роснефти" (-4%), "Ростелекома" (-4%), "Хэдхантера" (-3,9%), "НОВАТЭКа" (-3,7%), "ИКС 5" (-3,6%), "АЛРОСА" (-3,2%), Сбербанка (-3,1% и -2,9% "префы"), "Т-Технологии" (-3,1%), Совкомбанка (-3,1%), ПАО "Южуралзолото" (-2,8%), "Яндекса" (-2,5%), "МТС" (-2,2%), "Аэрофлота" (-1,7%), "Северстали" (-1,2%), "Московской биржи" (-0,8%), "НЛМК" (-0,3%).

Ранее стало известно, что в ходе торгов на Мосбирже 16 июля акции ВТБ (MOEX: VTBR) упали на 6% и достигли исторического минимума – 57,8 руб.