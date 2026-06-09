Москва9 июнВести.К падению индекса Мосбиржи ниже отметки в 2500 пунктов следует относиться спокойно. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на конференции "Российский фондовый рынок – 2026" от Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
Это и дивидендный гэп, и сейчас время турбулентное... Инвестирование – это все-таки навыкзаявил Габуния, слова которого приводит газета "Ведомости"
Заместитель главы Минфина Иван Чебесков в свою очередь сравнил российский рынок с тигром, который сейчас "немножечко присел, чтобы приготовиться к еще большему прыжку".
Президент НАУФОР Алексей Тимофеев также прокомментировал падение: "Ну, упал и упал".
Те, кто сидит в долгосрочных инвестициях, дождутся, когда он восстановитсязаключил он
9 июня индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов впервые с 18 ноября 2025 года.