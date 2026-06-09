ЦБ, Минфин и НАУФОР оценили падение индекса Мосбиржи ниже отметки 2500 пунктов

"Ну, упал и упал": в НАУФОР оценили снижение российского рынка акций ЦБ, Минфин и НАУФОР оценили падение индекса Мосбиржи ниже отметки 2500 пунктов

Москва9 июн Вести.К падению индекса Мосбиржи ниже отметки в 2500 пунктов следует относиться спокойно. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на конференции "Российский фондовый рынок – 2026" от Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Это и дивидендный гэп, и сейчас время турбулентное... Инвестирование – это все-таки навык заявил Габуния, слова которого приводит газета "Ведомости"

Заместитель главы Минфина Иван Чебесков в свою очередь сравнил российский рынок с тигром, который сейчас "немножечко присел, чтобы приготовиться к еще большему прыжку".

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев также прокомментировал падение: "Ну, упал и упал".

Те, кто сидит в долгосрочных инвестициях, дождутся, когда он восстановится заключил он

9 июня индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов впервые с 18 ноября 2025 года.