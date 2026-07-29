Москва29 июл Вести.Нестабильность мировой финансовой системы усиливается. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя резкое падение южнокорейского фондового рынка.

Южнокорейская биржа второй день подряд приостанавливала торги акциями и программными сделками после того, как индекс KOSPI снизился на 8%.

По имеющимся данным, за два дня индекс потерял 18%, а Южная Корея опустилась с шестого на одиннадцатое место среди крупнейших фондовых рынков мира. Падение южнокорейского KOSPI продолжается весь июль.

К сожалению, это положение сильно ухудшилось, поскольку корейский рынок упал на 18% за последние два дня, а хрупкость мировых рынков подвергается испытаниям из-за обилия черных лебедей написал Дмитриев в соцсети X

"Черным лебедем" в контексте финансовых рынков называют редкое и трудно прогнозируемое событие, которое влечет серьезные последствия и мощный удар по экономике.

Ранее Дмитриев заподозрил манипуляции на мировом рынке нефти. Он указал на падение цен при уменьшении поставок сырья, что является нетипичной ситуации.