Москва28 июлВести.Цены на нефтяном рынке резко снизились, несмотря на уменьшение поставок сырья, что можно считать нетипичной ситуацией.
Такого мнения придерживается спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Кто-то манипулирует рынком нефти, который снизился на 8% после сокращения поставок примерно на 5 миллионов баррелей в сутки?написал Дмитриев в соцсети X
27 июля стоимость нефти сорта Brent упала до 86,8 доллара за баррель, что на 5,24% ниже, чем на закрытии предыдущих торгов.
Американская нефть марки WTI также потеряла в цене: сентябрьские фьючерсы подешевели до 84,7 доллара за баррель.
Ранее йеменское движение хуситов "Ансар Алла" заявило о серии атак на нефтяные объекты саудовской государственной компании Saudi Aramco.