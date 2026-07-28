Дмитриев посчитал странным падение цен на нефть после сокращения поставок сырья

"Кто-то манипулирует?": Дмитриев о ситуации на мировом нефтяном рынке Дмитриев посчитал странным падение цен на нефть после сокращения поставок сырья

Москва28 июл Вести.Цены на нефтяном рынке резко снизились, несмотря на уменьшение поставок сырья, что можно считать нетипичной ситуацией.

Такого мнения придерживается спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Кто-то манипулирует рынком нефти, который снизился на 8% после сокращения поставок примерно на 5 миллионов баррелей в сутки? написал Дмитриев в соцсети X

27 июля стоимость нефти сорта Brent упала до 86,8 доллара за баррель, что на 5,24% ниже, чем на закрытии предыдущих торгов.

Американская нефть марки WTI также потеряла в цене: сентябрьские фьючерсы подешевели до 84,7 доллара за баррель.

Ранее йеменское движение хуситов "Ансар Алла" заявило о серии атак на нефтяные объекты саудовской государственной компании Saudi Aramco.