Хуситы сообщили об ударах по нефтяным объектам в портах Саудовской Аравии

Хуситы атаковали объекты нефтегазовой Saudi Aramco в Саудовской Аравии Хуситы сообщили об ударах по нефтяным объектам в портах Саудовской Аравии

Москва25 июл Вести.Хуситы в Йемене ударили десятками беспилотников и ракет по портовым городам Джизан и Янбу на западе Саудовской Аравии, пишет йеменское агентство SABA со ссылкой на мятежников.

Отмечается, что в двух портах атакованы объекты компании Saudi Aramco.

Обе операции успешно достигли своих целей говорится в сообщении

Как указали хуситы, атаки являются ответом на удары Саудовской Аравии.

В ночь на субботу возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по военным объектам хуситов в провинции Ходейда, которые угрожали судоходству в Красном море.