Москва25 июлВести.Хуситы в Йемене ударили десятками беспилотников и ракет по портовым городам Джизан и Янбу на западе Саудовской Аравии, пишет йеменское агентство SABA со ссылкой на мятежников.
Отмечается, что в двух портах атакованы объекты компании Saudi Aramco.
Обе операции успешно достигли своих целейговорится в сообщении
Как указали хуситы, атаки являются ответом на удары Саудовской Аравии.
В ночь на субботу возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по военным объектам хуситов в провинции Ходейда, которые угрожали судоходству в Красном море.