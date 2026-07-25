Хуситы пообещали ответить на саудовские удары по провинции Ходейра Йеменское движение "Ансар Алла" пообещало ответить на атаку Саудовской Аравии

Москва25 июл Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) пообещало дать ответ на авиаудары Саудовской Аравии по подконтрольной ему провинции Ходейда на побережье Красного моря.

Хуситы назвали действия Эр-Рияда преступными.

Мы заявляем, что эти недавние преступления не останутся без ответа. Принцип сдерживания, установленный нашим народом, его руководством и вооруженными силами, является ясным и незыблемым приводит слова "Ансар Алла" телеканал Al Masirah

Хуситы заявили, что Эр-Рияд нанес удары по гражданским объектам в Ходейде и на острове Камран, в том числе по порту Ходейды, и дали слово ответить на эти атаки ударами по саудовским портам.

Удары по гражданской инфраструктуре представляют собой опасную эскалацию... и продолжение агрессии не принесет агрессорам ничего, кроме новых потерь подчеркнуло руководство хуситов

Ранее коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, подтвердила нанесение ударов по военным целям в Ходейде в ответ на атаки на танкеры в Красном море, но подчеркнула, что не атаковала порт Ходейды.

21 июля представитель Арабской коалиции Турки аль‑Малики заявил в соцсети X, что Саудовская Аравия, возглавляющая коалицию, обеспечит безопасность судоходства в Баб‑эль‑Мандебском проливе. Это связано с угрозами движения "Ансар Алла" ввести морскую блокаду.