Москва25 июлВести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) пообещало дать ответ на авиаудары Саудовской Аравии по подконтрольной ему провинции Ходейда на побережье Красного моря.
Хуситы назвали действия Эр-Рияда преступными.
Мы заявляем, что эти недавние преступления не останутся без ответа. Принцип сдерживания, установленный нашим народом, его руководством и вооруженными силами, является ясным и незыблемымприводит слова "Ансар Алла" телеканал Al Masirah
Хуситы заявили, что Эр-Рияд нанес удары по гражданским объектам в Ходейде и на острове Камран, в том числе по порту Ходейды, и дали слово ответить на эти атаки ударами по саудовским портам.
Удары по гражданской инфраструктуре представляют собой опасную эскалацию... и продолжение агрессии не принесет агрессорам ничего, кроме новых потерьподчеркнуло руководство хуситов
Ранее коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, подтвердила нанесение ударов по военным целям в Ходейде в ответ на атаки на танкеры в Красном море, но подчеркнула, что не атаковала порт Ходейды.
21 июля представитель Арабской коалиции Турки аль‑Малики заявил в соцсети X, что Саудовская Аравия, возглавляющая коалицию, обеспечит безопасность судоходства в Баб‑эль‑Мандебском проливе. Это связано с угрозами движения "Ансар Алла" ввести морскую блокаду.