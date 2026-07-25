Москва25 июл Вести.В Ходейде, крупном портовом городе на западе Йемена, прогремела серия мощных взрывов — они стали следствием авиаударов. Об этом сообщил новостной портал Al-Yemen.

Йеменский телеканал Al Masirah, в свою очередь, утверждает, что удары по Ходейде были нанесены Саудовской Аравией. Уточняется, что были атакованы объекты компании связи.

Кроме того, по информации телеканала, также был атакован крупнейший йеменский остров в Красном море - Камран. Он расположен в стратегически важном месте в южной части моря.

Город Ходейда контролируется шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами), которые благодаря этому имеют выход к Красному морю.

Ранее бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Саудовская Аравия, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов заявил ИС "Вести", что йеменское движение "Ансар Алла", объявившее о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии, претендует на новый статус. По его мнению, хуситы хотят заявить о себе как о ведущей силе Йемена, с которой должны считаться.