Москва22 июл Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое объявило о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии, претендует на новый статус. Такое мнение ИС "Вести" высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Саудовская Аравия, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

Хуситы последние три месяца без особого шума закупали необходимые запчасти, оборудование, готовились к длительному - на несколько недель - военному наступлению. Я встречался буквально на днях с послом Йемена [Ахмедом] Аль-Вахейши. Он говорит, что в поведении хуситов есть серьезный внутриполитический аспект. Они хотят о себе заявить как о ведущей силе Йемена, чтобы с ними [были] вынуждены считаться отметил он

Фактически в нынешней морской блокаде увязаны несколько аспектов, подчеркнул дипломат.

Здесь не только борьба против саудовцев, здесь еще внутренний аспект, связанный с продолжением, к сожалению, внутреннего противостояния между хуситами и правительством, которое считается официально признанным. То есть это решение еще и внутриполитических вопросов заявил Бакланов

Ранее йеменское движение "Ансар Алла" объявило запрет на морское судоходство для Саудовской Аравии после атаки на аэропорт Саны. В заявлении хуситов говорится, что движение оставляет за собой право на "всеобъемлющую эскалацию" и жесткий ответ на действия Эр-Рияда.