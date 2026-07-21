Дипломат Бакланов раскрыл, в чем видит план США по Ближнему Востоку Дипломат Бакланов: конфликт на Ближнем Востоке идет точно по американскому плану

Москва21 июл Вести.Расширение конфликта на Ближнем Востоке и вовлечение в него новых участников происходит в рамках плана США по ослаблению богатых арабских стран Персидского залива. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Саудовская Аравия, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

Дипломат прокомментировал заявление йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии.

Все идет точно по американскому плану - расширяются столкновения между сторонами, теми, кто в самом регионе живет. Это делается нарочно, специально, и, конечно, благоприобретатель один - это Соединенные Штаты Америки сказал Бакланов

По словам дипломата, важно смотреть на первопричину происходящих в регионе событий.

Американцы поставили план вывести из строя арабов как претендентов на более высокие рейтинги - имеются в виду богатые страны, Саудовская Аравия, [Объединенные Арабские] Эмираты, Кувейт, в какой-то мере другие страны-члены ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. - Прим ред.), - потому что они поставили цель в ближайшие 5-10 лет пробиться в дамки с точки зрения научно-технического прогресса. Сейчас этот процесс благодаря этой широкой и очень успешной американской операции против региона Ближнего Востока приостановлен. Приостановлен отток арабских кадров из Кремниевой долины, из Соединенных Штатов Америки и так далее. Очень одрябли позиции передовых фирм в арабских странах Залива. То есть идет общее ослабление арабов, а все остальное подлаживается одно к другому. Иногда отдельно взятый фрагмент, как, например, хуситы - он более специфический. Но он что дает? Он дает общую неустойчивость ситуации в регионе, отпугивает еще больше потенциальных инвесторов и тех, кого арабы хотели приглашать для работы по развитию и выполнению программ 2030, 2040, 2050 подчеркнул Бакланов

Ранее руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук Николай Плотников в интервью ИС "Вести" рассказал, что будет с мировой экономикой, если хуситы приведут в исполнение свою угрозу перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.