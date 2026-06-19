Бакланов заявил, что США смогли вбить клин между персами и арабами Бакланов: американцам удалось вбить клин между персами и арабами

Москва19 июн Вести.США смогли вбить сильный клин между Ираном и его арабскими соседями. Такое мнение ИС "Вести" озвучил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

[Иранская тема] она далека [от разрешения] с точки зрения вот тех вопросов чисто оперативных, которые решаются на данный момент. И она далека от разрешения по многим другим параметрам. Это то, что происходит в самом Иране. Американцам удалось вбить довольно сильный такой клин в отношения между Ираном и его арабскими соседями рассказал профессор

Ранее Бакланов заявил, что использование не очень порядочных средств стало традицией для США. Так он прокомментировал попытки американцев наладить связи с некоторыми иранскими политиками в обход официальной линии.