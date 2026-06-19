Москва19 июн Вести.США пытаются связаться с различными политическими деятелями Ирана в обход официальных каналов. Такие методы уже стали их традицией, заявил ИС "Вести" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

Он добавил, что подобным США уже занимались в Сирии и Ираке.

Такое впечатление, что речь идет не столько об отказе от военного пути решения … сколько о добавлении новых политико-дипломатических и околодипломатических форм проникновение в Иран. Явно совершенно американцы целятся на то, чтобы выйти на прямой контакт с определенной категорией политических деятелей. У них за спиной очень большой опыт иракский. Мы помним, как в Ираке было, там не только с политиками американцы имели дело, но даже с военными умудрились каким-то образом. Мы видели, как глубоко эшелонировано работали на сирийском направлении американцы, поддерживали постоянно связи с теми организациями, которые вообще-то не надо было поддерживать, потому что они имели достаточно ясное клеймо негативное суперэкстремистских организаций террористического такого толка. Поэтому, вы знаете, американцы очень в этих вопросах неразборчивы … Это та манера их ведения дел, которую не это поколение политиков выработало. Это уже определенные традиции объяснил Бакланов

Ранее он объяснил, как будет организован переговорный процесс по Ливану. По мнению Бакланова, соглашения могут поделить на две части: основную и касающуюся сугубо Ливана.