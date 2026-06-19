Москва19 июн Вести.Ливан – наиболее проблемная точка в соглашении между США и Ираном, поэтому возможно придется организовывать два отдельных переговорных процесса. Такое мнение ИС "Вести" озвучил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

Он объяснил, что один переговорный процесс будет касаться общих положений, а второй – конкретно Ливана.

Вообще вот из всех таких проблемных точек Ливан – наиболее сложная, потому что там очень такое традиционно уже сложившееся разногласие есть между мощными не только политическими, но и военными силами внутри этого государства … Они живут достаточно индивидуальной своей жизнью. И поэтому вот мне кажется, что дело может быть пойдет к тому, что придется в дальнейшем организовывать два параллельных процесса. Один – основной, большой, который касается в целом договоренностей, и второй – это то, что будет выделено по ливанскому сегменту договоренности. Потому что там в наименьшей степени есть предпосылки для достижения каких-то новых прорывных решений рассказал Бакланов

Ранее Бакланов объяснил роль спецслужб в переговорах между США и Ираном. По его мнению, большая часть членов переговорного процесса "носит погоны".