Москва19 июн Вести.Переговоры США и Ирана происходят по закрытым каналам, их курируют спецслужбы. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

Он добавил, что большая часть задействованных в этих переговорах людей "носят погоны".

Сам метод достижения договоренности, о котором мы говорим, он несколько смущает. Это метод закрытых договоренностей, закрытых переговорных каналов, которые явно курируют специальные службы. И те люди, которые там задействованы, а чувствуется, что это профессионалы самого высокого такого ранга, мне кажется, что большинство из них ходят в погонах. И кроме того, это делается под эгидой Пакистана, где подобного рода контакты осуществляет, как правило, очень мощная, авторитетная организация, служба общей разведки