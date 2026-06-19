Москва19 июнВести.Переговоры США и Ирана происходят по закрытым каналам, их курируют спецслужбы. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.
Он добавил, что большая часть задействованных в этих переговорах людей "носят погоны".
Сам метод достижения договоренности, о котором мы говорим, он несколько смущает. Это метод закрытых договоренностей, закрытых переговорных каналов, которые явно курируют специальные службы. И те люди, которые там задействованы, а чувствуется, что это профессионалы самого высокого такого ранга, мне кажется, что большинство из них ходят в погонах. И кроме того, это делается под эгидой Пакистана, где подобного рода контакты осуществляет, как правило, очень мощная, авторитетная организация, служба общей разведкирассказал Бакланов
Ранее Бакланов назвал признаки того, что военная кампания США против Ирана выдохлась. Главным свидетельством он назвал подписание меморандума между странами.