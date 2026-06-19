Бакланов объяснил, почему военная кампания США против Ирана выдохлась Бакланов назвал признаки того, что агрессия США против Ирана выдохлась

Москва19 июн Вести.Обнародование мирного соглашения из четырнадцати пунктов доказывает, что агрессия США против Ирана выдохлась. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

Он добавил, что договор между США и Ираном должен прекратить сползание к боевым действиям, а также способствовать возобновлению судоходства через Ормузский пролив.

Это первый документ, который должен, по идее прекратить сползание к военным действиям, раскрыть некоторые возможности разблокирования ситуации, которая касается пропуска судов. И в целом создать какие-то рамки первоначальные для переговорного процесса с целью завершения его и выхода на финальное подписание более подробного, четкого документа. Он может родиться в результате переговоров дополнительных, а может и не родиться, пока неясно. Но, в принципе, то, что обнародован вот этот документ из четырнадцати пунктов, это, конечно, достаточно сильный аргумент в пользу того, что военная кампания выдохлась заявил Бакланов

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал подписание меморандума между Соединенными Штатами и Ираном собственной победой. По его мнению, новый документ означает капитуляцию Тегерана.