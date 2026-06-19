Москва19 июнВести.Обнародование мирного соглашения из четырнадцати пунктов доказывает, что агрессия США против Ирана выдохлась. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.
Он добавил, что договор между США и Ираном должен прекратить сползание к боевым действиям, а также способствовать возобновлению судоходства через Ормузский пролив.
Это первый документ, который должен, по идее прекратить сползание к военным действиям, раскрыть некоторые возможности разблокирования ситуации, которая касается пропуска судов. И в целом создать какие-то рамки первоначальные для переговорного процесса с целью завершения его и выхода на финальное подписание более подробного, четкого документа. Он может родиться в результате переговоров дополнительных, а может и не родиться, пока неясно. Но, в принципе, то, что обнародован вот этот документ из четырнадцати пунктов, это, конечно, достаточно сильный аргумент в пользу того, что военная кампания выдохласьзаявил Бакланов
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал подписание меморандума между Соединенными Штатами и Ираном собственной победой. По его мнению, новый документ означает капитуляцию Тегерана.