Москва22 июл Вести.США разворачивают в отношении Ирана два параллельных сценария – военный и переговорный треки. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Саудовская Аравия, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

Специфика развития ситуации заключается в том, что, как мы предполагали, образовалось два параллельных трека. Один военный, обмен ударами, нажим, военная угроза и применение силы. И второй - время от времени возникающие официальные переговоры, постоянно ведущиеся по линии служб. Пока переговорный трек каких-либо серьезных результатов не дает, поэтому превалирует негативный военный сценарий развития сказал он

При этом, отмечает Бакланов, США настаивают на том, чтобы Иран согласился на невыгодные для себя условия.

Я не исключаю того, что сценарий с нанесением ударов [по Ирану] может в иной интерпретации, но повторится. Он [президент США Дональд Трамп] продолжает делать двойную игру с нажимом, с ударами и с попытками все-таки вынудить иранцев пойти на уступки, на которые они пойти не могут, потому что это будет унизительно выглядеть для населения Ирана. Пока, я думаю, вот такой сценарий будет продолжаться сказал он

Ране Бакланов отмечал, что расширение конфликта на Ближнем Востоке и вовлечение в него новых участников происходит в рамках плана США по ослаблению богатых арабских стран Персидского залива.