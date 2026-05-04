Новый мирный план Ирана направлен не на правительство, а на население США Эксперт Бакланов: новый план Ирана направлен на общественное мнение в США

Москва4 мая Вести.Новый мирный план Ирана, который был предложен Вашингтону, направлен на общественное мнение в США. Такое мнение ИС "Вести" озвучил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, экс-посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.

Он добавил, что мирный план Ирана не имеет дипломатических гибкостей и похож на угрозу в сторону США.

Иранцы, помимо того, что очень четко сформулировали, что они действительно хотят, они еще все-таки пошутили над американцами и сформулировали нарочно с дипломатической точки зрения, это очень видно, свои требования предельно жестко, определенно, без всяких гибкостей дополнительных. И это выглядит как очень серьезная такая угроза, что ли, со стороны Ирана в сторону США. Это очень мощный пункт психологического воздействия на общественное мнение Соединенных Штатов Америки. Америка выглядит после этих пунктов, конечно, достаточно неубедительно рассказал Бакланов

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не принял план Ирана по завершению конфликта в три этапа.