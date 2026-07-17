Бакланов рассказал о планах провести конференцию в РФ по конфликту в Иране В России может пройти конференция по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Москва17 июл Вести.Этой осенью в России может пройти конференция по урегулированию конфликта между Ираном и США. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Андрей Бакланов. По его словам, необходим многосторонний переговорный процесс.

Предложение может быть осенью устроить у нас конференцию … Сейчас пока процесс идет двусторонний между двумя странами, которые недружественно друг на друга смотрят, но вынуждены тоже договариваться – Соединенные Штаты Америки и Иран. Этого маловато для создания системы и поддержания, тем более системы региональной безопасности. Тем более что там у них практически не прописана система мониторинга всего этого. Кто это будет мониторить? По-прежнему слабо разрабатывается концепция групп по проверке фактов и так далее … Будем создавать мониторинговый механизм. У нас разработки на это готовы сказал эксперт

Ранее Бакланов заявил, что йеменское движение "Ансар Алла" собирается играть более существенную, заметную и эффективную роль в конфликте на Ближнем Востоке.