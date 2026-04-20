Москва20 апрВести.Тегеран готов выслушать разные инициативы Москвы по урегулированию ближневосточного конфликта. Об этом заявил в беседе с "Ведомостями" посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Таким образом он прокомментировал возможное участие посредников в процессе урегулирования ближневосточного конфликта и позицию РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве от 2025 года.
Россия дружественная нам страна. Вы знаете, что у нас постоянные консультации с российскими властями. Наши контакты на высоком и самом высшем уровне продолжаются. Мы готовы слушать ваши инициативы. И конечно же, будем рассматривать разные инициативы российских коллегзаявил Джалали
Кроме того, по его словам, США убедились в том, что не смогут сломать Иран путем проведения военной операции.
При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи считает, что угрозы в отношении иранских кораблей говорят о несерьезном отношение США к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.