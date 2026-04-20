Аракчи: США угрозами показывают свое несерьезное отношение к урегулированию

Москва20 апр Вести.Угрозы в отношении иранских кораблей говорят о несерьезном отношение США к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с главой МИД Пакистана Исхаком Даром, сообщает ТАСС.

Противоречивая позиция Вашингтона доказывает также недобрые намерения США, отметил Аракчи.

Угрозы иранским портам и кораблям, а также нелогичные требования Вашингтона доказывают несерьезность США в отношении урегулирования обстановки в регионе передает ТАСС слова Аракчи

Между тем переговоры для поддержания мира и безопасности в регионе продолжаются, пояснил министр.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские корабли произвели силовой захват иранского грузового судна Touska. При этом Трамп выразил уверенность в успешном завершении переговоров с Ираном.