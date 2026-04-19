Посол Могадам объяснил, почему сохраняются линии разлома между США и Ираном

Москва19 апр Вести.Между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами остаются линии разлома, пока действует американская морская блокада. Об этом посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам сообщил в соцсети X.

По его словам, Вашингтон притворяется, что занимается "дипломатией".

Вы не можете бесконечно нарушать международное право, ужесточать блокаду, угрожать Ирану новыми военными преступлениями, настаивать на необоснованных требованиях, сыпать лозунгами и при этом делать вид, что стремитесь к "дипломати". Пока сохраняется морская блокада, сохраняются и линии разлома написал посол

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы захватили иранское судно Touska в водах Оманского залива.

Между тем официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявил, что морская блокада США равносильна военному преступлению.