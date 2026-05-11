В МИД Ирана заявили, что Трамп подрывает стабильность на Ближнем Востоке

Иран обвинил Трампа в подрыве стабильности на Ближнем Востоке В МИД Ирана заявили, что Трамп подрывает стабильность на Ближнем Востоке

Москва11 мая Вести.Отказ президента США Дональда Трампа от иранской версии мирного договора подрывает стабильность в ближневосточном регионе. Об этом рассказал представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, пишет Al Jazeera.

Тегеран 10 мая передал Пакистану ответ на предложение США по завершению конфликта. В свою очередь Трамп назвал этот документ неприемлемым.

Стабильность в регионе подорвана заявил Багаи на пресс-конференции, комментируя эту ситуацию

Он добавил, что США продолжают выдвигать "необоснованные требования". По словам представителя иранского МИД, последнее предложение Тегерана "не был чрезмерным".

Ранее иранский телеканал Press TV сообщал, что в своей версии мирного договора Иран подчеркивает необходимость выплаты США репараций и установления полного контроля Тегерана над Ормузским проливом. В Иране также настаивают на отмене санкций и разморозке иранских зарубежных активов.