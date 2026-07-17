Эксперт прогнозирует более активную позицию хуситов в Персидском заливе Эксперт Бакланов прогнозирует более активную позицию хуситов в конфликте

Москва17 июл Вести.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) собирается играть более существенную, заметную и эффективную роль в конфликте в Персидском заливе. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Андрей Бакланов.

По его словам, в последние дни видна возросшая активность хуситов.

Собираются более существенную, заметную и эффективную роль играть во всей этой драме, которая на наших глазах разворачивается в регионе … Одна из самых больших проблем – такая рыхлая, мало регулированная, необорудованная толком граница между Йеменом и Саудовской Аравией. Давно уже пробуют как-то сделать из этой границы какую-то более такую упорядоченную линию укрепления, но пока до этого далеко. В целом, вот такое впечатление, что на ближайшую перспективу йеменский фактор, его значение будет возрастать сказал он

Ранее сообщалось, что Иран обратился к йеменскому движению "Ансар Алла" (хуситы) с просьбой подготовиться к перекрытию ключевых нефтяных артерий в Красном море, если США атакуют объекты энергетической инфраструктуры страны.