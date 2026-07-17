Москва17 июл Вести.Конфликт в Персидском заливе в ближайшей перспективе может достигнуть средней интенсивности. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Андрей Бакланов.

На такую близкую перспективу примерно в таких же рамках, как сейчас будет – от малой интенсивности до средней интенсивности, потому что у той стороны и у этой стороны неудовлетворенность переговорным процессом. Размытость вообще целевых … установок, в особенности у американцев. И общая такая вязкая ситуация. То есть вот такой двусмысленный процесс, когда и по-мирному что-то пробуют сделать, и повоевать пробуют, но цели не достигаются, в особенности у американцев. Этот процесс он будет продолжаться