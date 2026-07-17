Tasnim: КСИР нанес удар по центру управления спецоперациями США в Сирии

Иран ударил по центру управления спецоперациями США в Сирии Tasnim: КСИР нанес удар по центру управления спецоперациями США в Сирии

Москва17 июл Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) поразил центр управления специальными операциями Соединенных Штатов, расположенный в Сирии. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По информации журналистов, в результате удара уничтожены радиолокационная станция и несколько вертолетов.

КСИР нанес внезапный удар по командному центру специальных операций противника... в Сирии говорится в публикации

Ранее Иран ударил с помощью дронов по месту размещения военной авиации США на базе в Бахрейне. Американские военные в свою очередь атаковали иранские города Висиян и Бендер-Ленге, а также аэропорт Ираншахр.