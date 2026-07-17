Москва17 июлВести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) поразил центр управления специальными операциями Соединенных Штатов, расположенный в Сирии. Об этом сообщило агентство Tasnim.
По информации журналистов, в результате удара уничтожены радиолокационная станция и несколько вертолетов.
КСИР нанес внезапный удар по командному центру специальных операций противника... в Сирииговорится в публикации
Ранее Иран ударил с помощью дронов по месту размещения военной авиации США на базе в Бахрейне. Американские военные в свою очередь атаковали иранские города Висиян и Бендер-Ленге, а также аэропорт Ираншахр.