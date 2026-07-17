Москва17 июлВести.Американские военные нанесли удар по городу Висиян на западе Ирана.
Об этом сообщил замгубернатора иранской провинции Лурестан Саид Пурали.
Американский враг подверг удару один из районов города Висиянприводит слова Пурали иранское агентство Mehr
Также стало известно о ракетном ударе по портовому городу Бендер-Ленге (провинция Хормозган) на юге Ирана.
Подробности ударов по обоим городам агентство не приводило.
Кроме того, по данным иранской гостелерадиокомпании IRIB, США атаковали аэропорт в городе Ираншахр на юго-востоке Ирана.
Ранее стало известно, что очередной удар США пришелся на стратегический железнодорожный узел, расположенный в крупнейшем порту страны Бендер-Аббас.
16 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о начале очередной серии ударов по Ирану пятую ночь подряд.