Mehr: ВС США ударили по иранским городам Висиян и Бендер-Ленге

США атаковали иранские города Висиян и Бендер-Ленге, а также аэропорт Ираншахр Mehr: ВС США ударили по иранским городам Висиян и Бендер-Ленге

Москва17 июл Вести.Американские военные нанесли удар по городу Висиян на западе Ирана.

Об этом сообщил замгубернатора иранской провинции Лурестан Саид Пурали.

Американский враг подверг удару один из районов города Висиян приводит слова Пурали иранское агентство Mehr

Также стало известно о ракетном ударе по портовому городу Бендер-Ленге (провинция Хормозган) на юге Ирана.

Подробности ударов по обоим городам агентство не приводило.

Кроме того, по данным иранской гостелерадиокомпании IRIB, США атаковали аэропорт в городе Ираншахр на юго-востоке Ирана.

Ранее стало известно, что очередной удар США пришелся на стратегический железнодорожный узел, расположенный в крупнейшем порту страны Бендер-Аббас.

16 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о начале очередной серии ударов по Ирану пятую ночь подряд.